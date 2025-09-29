Arhiv javnih skupova: Na protestima protiv blokada u Nišu i Novom Sadu nešto više od 4.000 ljudi

Na jučerašnjim protestima protiv blokada u Nišu je izbrojano oko 1.500, a u novosadskom naselju Klisa oko 2.600 ljudi, navodi Arhiv javnih skupova.

Arhiv je, kako navode, broj prisutnih na ovim skupovima obradio na osnovu dostupnih snimaka iz drona, na kojima je moguće pojedinačno obeležiti i brojati učesnike. Na jučerašnjim protestima protiv blokada, Arhiv javnih skupova obradio je skupove u Nišu i Novom Sadu. Na dostupnim snimcima iz drona, na kojima je moguće pojedinačno obeležiti i brojati učesnike, u Nišu je izbrojano oko 1.500, a u novosadskom naselju Klisa oko 2.600 ljudi. pic.twitter.com/s6EJT0QOWF