Vens: SAD razmatraju zahtev Zelenskog za nabavku raketa dugog gometa "tomahavk"

Sjedinjene Američke Države razmatraju zahtev Ukrajine za nabavku dalekometnih raketa "tomahavk" u nastojanju da odbije napade Rusije, izjavio je u nedelju potpredsednik SAD Džej Di Vens.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da prodaju "tomahavke" evropskim zemljama koje bi ih potom poslale Ukrajini, prenosi Rojters. U emisiji Foks Njuz Sandej Vens je rekao da će predsednik SAD Donald Tramp doneti "konačnu odluku" o tome da li će dozvoliti ovaj dogovor. "Svakako razmatramo niz zahteva Evropljana", rekao je Vens. Rakete "tomahavk" imaju domet od 2.500 kilometara što bi, ukoliko bi bile dodeljene Kijevu,