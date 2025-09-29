Vens: SAD razmatraju zahtev Zelenskog za nabavku raketa dugog gometa "tomahavk"

N1 Info pre 1 sat  |  Tanjug
Vens: SAD razmatraju zahtev Zelenskog za nabavku raketa dugog gometa "tomahavk"

Sjedinjene Američke Države razmatraju zahtev Ukrajine za nabavku dalekometnih raketa "tomahavk" u nastojanju da odbije napade Rusije, izjavio je u nedelju potpredsednik SAD Džej Di Vens.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da prodaju "tomahavke" evropskim zemljama koje bi ih potom poslale Ukrajini, prenosi Rojters. U emisiji Foks Njuz Sandej Vens je rekao da će predsednik SAD Donald Tramp doneti "konačnu odluku" o tome da li će dozvoliti ovaj dogovor. "Svakako razmatramo niz zahteva Evropljana", rekao je Vens. Rakete "tomahavk" imaju domet od 2.500 kilometara što bi, ukoliko bi bile dodeljene Kijevu,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a odbijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo…

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a odbijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo ljudi"

Blic pre 2 minuta
"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite…

"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite duboko, ne postoje zaštićena područja

Kurir pre 2 sata
Rusi u strahu; Amerikanci šalju Ukrajincima brutalno oružje?

Rusi u strahu; Amerikanci šalju Ukrajincima brutalno oružje?

B92 pre 2 sata
Trampov izaslanik: Ukrajinci, imate naše dopuštenje, udarite Ruse duboko

Trampov izaslanik: Ukrajinci, imate naše dopuštenje, udarite Ruse duboko

Danas pre 2 sata
Tramp dao zeleno svetlo, njegov izaslanik poručio Ukrajincima: „Udarite Rusiju duboko“

Tramp dao zeleno svetlo, njegov izaslanik poručio Ukrajincima: „Udarite Rusiju duboko“

Nova pre 2 sata
SAD razmatraju rakete Tomahavk za Ukrajinu, rekao J. D. Vance

SAD razmatraju rakete Tomahavk za Ukrajinu, rekao J. D. Vance

Slobodna Evropa pre 2 sata
Zelenski najavio “mega sporazum” sa SAD: O čemu se radi?

Zelenski najavio “mega sporazum” sa SAD: O čemu se radi?

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FoksUkrajinaRojtersRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kremlj: Stotine hiljada Moldavaca lišeni mogućnosti da glasaju; opozicija najavljuje žalbe

Kremlj: Stotine hiljada Moldavaca lišeni mogućnosti da glasaju; opozicija najavljuje žalbe

Sputnik pre 3 minuta
Vozilom uleteo u crkvu, pa otvorio vatru na ljude: Detalji pucnjave u Mičigenu, oglasio se i Tramp: "Ima još mnogo toga da se…

Vozilom uleteo u crkvu, pa otvorio vatru na ljude: Detalji pucnjave u Mičigenu, oglasio se i Tramp: "Ima još mnogo toga da se sazna" (foto)

Blic pre 3 minuta
Rusi doživeli epski debakl, počela histerija! Ova 2 faktora izbacila Putina iz takta, haos na pomolu: "NATO planira invaziju…

Rusi doživeli epski debakl, počela histerija! Ova 2 faktora izbacila Putina iz takta, haos na pomolu: "NATO planira invaziju, svi na ulice"

Blic pre 3 minuta
"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a odbijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo…

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a odbijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo ljudi"

Blic pre 2 minuta
Rusija: Žena i unuk poginuli u ukrajinskom napadu dronovima u oblasti Moskvesti

Rusija: Žena i unuk poginuli u ukrajinskom napadu dronovima u oblasti Moskvesti

Danas pre 3 minuta