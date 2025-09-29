Fakulteti bez novca, EPS preti isključenjem struje: SRCE traži istragu revizora u Ministarstvu prosvete

Nedeljnik pre 56 minuta
Fakulteti bez novca, EPS preti isključenjem struje: SRCE traži istragu revizora u Ministarstvu prosvete
Stranka Srbija centar (SRCE) upitala je danas gde je 12 milijardi dinara namenjeno fakultetima, koje je Ministarstvo finansija odobrilo, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i zatražila od Državne revizorske institucije da u Ministarstvu prosvete sprovede postupak provere trošenja sredstava. „To je samo novi pritisak na profesore i studente koji su u protestu, ali ovaj put, umesto policijske i brutalnosti SNS batinaša ide se perfidnijim načinom, preko
