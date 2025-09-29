Profesorije Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ danas stupaju u jednočasovni štrajk

Nedeljnik pre 32 minuta
Profesorije Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj" danas stupaju u jednočasovni štrajk

Profesori Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu danas u 14 časova stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja, piše N1.

Štrajk će biti održan ispred sve tri škole u koje su, zbog provere statike matične zgrade, trenutno raseljeni – Mašinske škole, Hemijske škole i Saobraćajne škole. Nastavnici ovim protestom žele da ukažu na probleme sa uslovima rada i organizacijom nastave, kao i na neophodnost hitnog rešavanja pitanja nastavnog prostora. Štrajkački odbor poručuje da je ovo upozorenje signal upravi škole i nadležnima da se mora pronaći trajno i kvalitetno rešenje. „Održavanje
