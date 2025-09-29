Tramp će predvoditi prelaznu vladu “Odbor za mir” posle završetka rata u Gazi: “Veoma sam zauzet, ali sam pristao”

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp će predvoditi prelaznu vladu “Odbor za mir” posle završetka rata u Gazi: “Veoma sam zauzet, ali sam pristao”

Američki predsednik Donald Tramp kaže da će on lično predsedavati prelaznim „Odborom za mir“, nekom vrstom prelazne vlade, koja će nadgledati obnovu Gaze nakon što se rat tamo završi, piše Sky News.

Tramp je na zajedničkoj konferenciji sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da nije njegova odluka da predvodi ovo telo. “Verujte mi, veoma sam zauzet“, rekao je — ali je dodao da je ipak pristao na to. „Lideri arapskog sveta i Izraela i svi uključeni su me zamolili da to uradim”, javlja CNN. “Bler je veoma dobar čovek” U dokumentu koji je ranije objavila Bela kuća navodi se da će odbor uključivati i druge šefove država, kao i bivšeg britanskog
