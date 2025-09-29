Danica Popović: Zbog sankcija NIS-u sledi inflacija, biće novca za ćacije, mračne poslove i vilu Đure Macuta

Pravda pre 8 sati  |  NSPM
Danica Popović: Zbog sankcija NIS-u sledi inflacija, biće novca za ćacije, mračne poslove i vilu Đure Macuta

"Jasno je jedino to da Vučić gubi podršku SAD i da će sankcije Amerike prema Naftnoj industriji Srbije početi od 1. oktobra ili navodno od 8. oktobra. Ne treba se zavaravati da će ovo kratko trajati – sankcije se uvode potezom pera, a posle toga traju godinama, nekad i decenijama", kaže profesorka Ekonomskog fakulteta u penziji Danica Popović u intervjuu za list Nova.

Popović upozorava da se već zna kakve će biti posledice sankcija - gorivo će biti skuplje, a nakon goriva uvek poskupi i sva roba u zemlji. "To će biti odličan izgovor da se krene i sa sve većom inflacijom. Idealno za vlast: može da naštampa više novca, odvoji za SNS pristojno parče i tako dobije još novca za ćacije, za brojne mračne poslove, možda za novu vilu Đure Macuta, ko zna", navodi Popović u iintevjuu za list Nova. Popović je ocenila i da Vučić nije imao
