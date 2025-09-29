Preliminarni rezultati izbora u Moldaviji: Ubedljiva pobeda proevropske stranke

Radio 021 pre 23 minuta  |  Tanjug
Preliminarni rezultati izbora u Moldaviji: Ubedljiva pobeda proevropske stranke

Vladajuća moldavska proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je 46 odsto glasova na parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju.

To je saopštila Centralna izborna komisija nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova. Proruski Patriotski blok dobio je 27 odsto glasova, prema podacima CIK-a, prenosi Rojters. Jedan od lidera opozicije Igor Dodon proglasio je pobedu pre nego što su rezultati počeli da stižu i pozvao danas na proteste ispred parlamenta. Centralna izborna komisija je prethodno objavila da je više od 1,59 miliona birača, odnosno oko 51,9 odsto upisanih birača, dalo svoj glas,
