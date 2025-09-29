Šoškić, Nikezić i Radonjić: Srbija morala ranije da razmišlja o sankcijama NIS-u

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Šoškić, Nikezić i Radonjić: Srbija morala ranije da razmišlja o sankcijama NIS-u

Srbija je morala ranije da razmišlja šta će uraditi u slučaju da NIS bude izložena sankcijama, morala je da bude konstruktivnija u pregovorima i sa Rusijom i sa SAD.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić ocenio je u Utisku nedelje, a prenela Nova, da se o mogućim sankcijama najvećoj naftnoj kompaniji u državi govori mesecima, a da nepostojanje rešenja ukazuje na "očigledne nekompetencije pregovarača da se (te sankcije) ublaže ili reše" na vreme. "To što nam se sada dešava (dokazuje) da nacionalne resurse ne treba prodavati strancima, isto kao ni sistemska i važna javna
Danas pre 1 sat
GuvernerNarodna BankaNarodna Banka SrbijeRusijaDejan Šoškić

