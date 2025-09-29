Velika policijska akcija na više od 100 lokacija u Srbiji: zaplenjeno preko 11 tona duvana i ogromne količine alkohola

U koordinisanoj akciji suzbijanja sive ekonomije, sprovedenoj na više od 100 lokacija širom Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a, Službe za suzbijanje kriminala i 23 područne policijske uprave, u saradnji sa Sektorom poreske policije i nadležnim javnim tužilaštvima, zaplenili su ogromne količine akcizne robe i uhapsili jednu osobu.

Policija je pronašla i oduzela oko 11,6 tona rezanog duvana, 10,9 tona duvana u listu, 10.200 boksova cigareta, kao i 2,2 tone duvana za nargile, 15.920 litara naftnih derivata, 2,3 tone kafe, te oko 12.300 litara alkohola bez prateće dokumentacije. Zaplenjeno je i devet mašina za punjenje i 12 mašina za sečenje duvana. Ukupna šteta naneta budžetu Republike Srbije procenjuje se na više od 246 miliona dinara. Protiv 104 osobe podnete su krivične prijave zbog sumnje