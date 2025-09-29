Velika policijska akcija na više od 100 lokacija u Srbiji: zaplenjeno preko 11 tona duvana i ogromne količine alkohola

Rešetka pre 26 minuta
Velika policijska akcija na više od 100 lokacija u Srbiji: zaplenjeno preko 11 tona duvana i ogromne količine alkohola

U koordinisanoj akciji suzbijanja sive ekonomije, sprovedenoj na više od 100 lokacija širom Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a, Službe za suzbijanje kriminala i 23 područne policijske uprave, u saradnji sa Sektorom poreske policije i nadležnim javnim tužilaštvima, zaplenili su ogromne količine akcizne robe i uhapsili jednu osobu.

Policija je pronašla i oduzela oko 11,6 tona rezanog duvana, 10,9 tona duvana u listu, 10.200 boksova cigareta, kao i 2,2 tone duvana za nargile, 15.920 litara naftnih derivata, 2,3 tone kafe, te oko 12.300 litara alkohola bez prateće dokumentacije. Zaplenjeno je i devet mašina za punjenje i 12 mašina za sečenje duvana. Ukupna šteta naneta budžetu Republike Srbije procenjuje se na više od 246 miliona dinara. Protiv 104 osobe podnete su krivične prijave zbog sumnje
Ključne reči

BudžetMinistarstvo unutrašnjih poslovaakcize

