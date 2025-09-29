Alkaraz nadigrao Ruda za finale turnira u Tokiju

RTS pre 1 sat
Alkaraz nadigrao Ruda za finale turnira u Tokiju

Trenutno prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je u polufinalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:3, 6:4. Španac je do finala došao posle preokreta i dva sata i devet minuta igre.

Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i norveškog tenisera, a peti trijumf Alkaraza. Španski teniser će u finalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, koji je ranije danas u prvom polufinalu savladao sunarodnika Džensona Bruksbija 6:4, 6:3. ATP turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 2.226.470 dolara.
