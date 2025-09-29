Partizan produžio ugovor sa Mariom Nakićem

Partizan produžio ugovor sa Mariom Nakićem
Mario Nakić produžio je ugovor sa Partizanom. Momak, koji ima 24 godine i igra na pozicijama dva i tri, crno-beli dres nosiće najmanje do 2027. godine. U redove šampiona ABA lige stigao je prošle sezone iz Igokee. Pre toga je igrao u Realu, Ostendeu i Andori. U Evroligi u sezoni 2024/25 imao je prosek od 2,1 poena, 0,9 skokova i 0,3 asistencije za nešto više od sedam minuta provedenih na parketu u proseku. Bonus video
