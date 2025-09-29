Alkaras pobedio Ruda za finale Tokija

Španac za titulu igra protiv Frica

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:3, 6:4. Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i norveškog tenisera, a peti trijumf Alkarasa. Španski teniser će u finalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, koji je ranije danas u prvom polufinalu savladao sunarodnika Džensona Bruksbija 6:4, 6:3. ATP turnir u Tokiju