Bivši miljenik Delija oštro o Milsonu i penalu: "Pored naših igrača, ovo malo što ima... Da se udari po džepu"

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf.rs
Bivši miljenik Delija oštro o Milsonu i penalu: "Pored naših igrača, ovo malo što ima... Da se udari po džepu"

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv Radničkog iz Kragujevca na Marakani sa 2:1 i to nakon velikog preokreta, pošto su na poluvremenu gubili sa 1:0, a imali su i crveni karton.

Crveno-beli su se vratili tek u 90. i 96. minutu, dok je moglo i ranije da bude izjednačenje. Zvezda je ostala bez Bruna Duartea u 44. minutu nakon grubog starta, ali je to nij sprečilo da zaigra ofanzivno u nastavku i praktično unese Radnički u njihovih 16 metara. Mogla je Zvezda i ranije da dođe do izjednačenja, ali je penal promašio Felisio Milson. Fudbaler iz Angole je veoma loše šutirao, praktično je izveo jedan od najgorih penala ikada, pošto se okliznuo i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Radnički poražen od Zvezde u nadoknadi vremena od 17 minuta

Radnički poražen od Zvezde u nadoknadi vremena od 17 minuta

Ritam grada Kg pre 50 minuta
„Sigurno ćete me pitati zašto je Milson izveo penal“: Milojević otkrio da to nije bio plan, a usledila blamaža

„Sigurno ćete me pitati zašto je Milson izveo penal“: Milojević otkrio da to nije bio plan, a usledila blamaža

Nova pre 30 minuta
Otkud Milson? Vladan Milojević otkrio zbog čega je baš on šutirao penal

Otkud Milson? Vladan Milojević otkrio zbog čega je baš on šutirao penal

Večernje novosti pre 36 minuta
Radnički na korak do senzacije – Zvezda preokretom u nadoknadi do pobede

Radnički na korak do senzacije – Zvezda preokretom u nadoknadi do pobede

iKragujevac pre 1 sat
Divljina srpskog fudbala: Topovski udari po Stojkoviću (VIDEO)

Divljina srpskog fudbala: Topovski udari po Stojkoviću (VIDEO)

Sport klub pre 1 sat
Leković i Ivanić sprečili senzaciju

Leković i Ivanić sprečili senzaciju

Sportski žurnal pre 3 sata
Milojević se zahvalio navijačima Zvezde i posle dva prekida utakmice: “Samo neka nas podržavaju”

Milojević se zahvalio navijačima Zvezde i posle dva prekida utakmice: “Samo neka nas podržavaju”

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaDelijeMarakanaKragujevacfk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Trnovit put do finala: Đoković loše prošao na žrebu!

Trnovit put do finala: Đoković loše prošao na žrebu!

Hot sport pre 0 minuta
Došao je taj dan - Nikola Jokić će morati pred kamere! Izbegavao je medije na Eurobasketu, ali sada ne može da pobegne: Čeka…

Došao je taj dan - Nikola Jokić će morati pred kamere! Izbegavao je medije na Eurobasketu, ali sada ne može da pobegne: Čeka ga pitanje teško 80.000.000!

Kurir pre 1 minut
Uigraniji Partizan ili nova Zvezda - ko će se više radovati u Evroligi?

Uigraniji Partizan ili nova Zvezda - ko će se više radovati u Evroligi?

B92 pre 1 minut
Novak saznao rivale u napadu na Šangaj: Čekaju ga vrhunski igrači, već na startu može protiv grend slem šampiona

Novak saznao rivale u napadu na Šangaj: Čekaju ga vrhunski igrači, već na startu može protiv grend slem šampiona

Nova pre 26 minuta
Jokić odbio da potpiše ugovor iz snova sa Denverom: Sad će se prvi put oglasiti posle Evrobasketa i otkriti sve

Jokić odbio da potpiše ugovor iz snova sa Denverom: Sad će se prvi put oglasiti posle Evrobasketa i otkriti sve

Nova pre 55 minuta