Bivši miljenik Delija oštro o Milsonu i penalu: "Pored naših igrača, ovo malo što ima... Da se udari po džepu"

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv Radničkog iz Kragujevca na Marakani sa 2:1 i to nakon velikog preokreta, pošto su na poluvremenu gubili sa 1:0, a imali su i crveni karton.

Crveno-beli su se vratili tek u 90. i 96. minutu, dok je moglo i ranije da bude izjednačenje. Zvezda je ostala bez Bruna Duartea u 44. minutu nakon grubog starta, ali je to nij sprečilo da zaigra ofanzivno u nastavku i praktično unese Radnički u njihovih 16 metara. Mogla je Zvezda i ranije da dođe do izjednačenja, ali je penal promašio Felisio Milson. Fudbaler iz Angole je veoma loše šutirao, praktično je izveo jedan od najgorih penala ikada, pošto se okliznuo i