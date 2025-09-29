Još dva koraka do trofeja: Danil Medvedev pobedio velikog rivala i plasirao se u polufinale Pekinga

RUSKI teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Aleksandra Zvereva iz Nemačke rezultatom 6:3, 6:3.

Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE Bio je ovo 21. međusobni duel ova dva igrača i 14. trijumf za Moskovljanina koji trenutno zauzima 18. mesto na ATP listi. Rus je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis protivniku i tako izborio plasman među četiri najbolja na turniru. Za razliku od Danila koji je bio sjajan kad su brejk lopte u pitanju, Zverev (3. na ATP listi) nije iskoristio nijednu od četiri prilike. Medvedev će u polufinalu