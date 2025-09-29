Tel Aviv na nogama: Pogledajte šta je osvanulo na plaži uoči sastanka Trampa i Netanjahua - poruka koja trese svet (foto)

VELIKA umetnička instalacija osvanula je na plaži u Tel Avivu i prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nalik na Pinokija, lika iz dečje priče čiji nos raste nakon što je izgovorio laži.

