Tel Aviv na nogama: Pogledajte šta je osvanulo na plaži uoči sastanka Trampa i Netanjahua - poruka koja trese svet (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Tel Aviv na nogama: Pogledajte šta je osvanulo na plaži uoči sastanka Trampa i Netanjahua - poruka koja trese svet (foto)

VELIKA umetnička instalacija osvanula je na plaži u Tel Avivu i prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nalik na Pinokija, lika iz dečje priče čiji nos raste nakon što je izgovorio laži.

Foto: AP Photo/Ariel Schali/AP Photo/Evan Vucci Masivna umetnička instalacija pojavila se na plaži u Tel Avivu neposredno pre sastanka predsednika Trampa i Netanjahua. Na njoj su Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu gledali jedan u drugog, sa porukom za Trampa: "Ne daj da te opet prevari" A massive art installation appeared on a Tel Aviv beach right before President Trump and Netanyahu’s meeting. It featured Trump and Israeli Prime Minister Benjamin
