"Krivac se sam odaje" Zaharova: Zvanični London je bukvalno priznao svoje zločine

Alo pre 57 minuta
London je u svojoj izjavi o Ukrajini sam priznao da se njegovi postupci mogu okarakterisati kao zločin, rekla je za ruske medije Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova

- Znate, mislim da su ovo samooptužujuće izjave. Krivac se sam odaje. Mislim da je ovo slučaj gde je zvaničan London bukvalno priznao svoje postupke. I neću se plašiti da upotrebim reč – zločin - primetila je diplomata. Zaharova je podsetila da su Velika Britanija, a posebno bivši premijer Boris Džonson, uskratili Ukrajini šansu za mirno rešenje. - (On) je doleteo na krilima mržnje i sarađivao je sa Bankovom (ulica u kojoj se nalazi sedište ukrajinskog režima) kako
