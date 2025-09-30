FIFA kaznila Hrvate zbog povika "Ubij Srbina"

B92 pre 1 sat
FIFA kaznila Hrvate zbog povika "Ubij Srbina"

Disciplinska komisija FIFA-e kaznila je Hrvatski fudbalski savez sa 30.000 švajcarskih franaka i zatvaranjem dela tribina.

Kao razlog su naveli diskriminatorno ponašanje navijača na utakmici sa Crnom Gorom, koja je odigrana 8. septembra. Hrvatski fudbalski savez je dodatno kažnjen sa 11.500 švajcarskih franaka zbog upotrebe pirotehnike od dela publike. Utakmica je odigrana u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naredne godine na zagrebačkom Maksimiru. Deo hrvatskih navijača je na pomenutoj utakmici u više navrata uzvikivao "Ubij Srbina". Narednu utakmicu pod okriljem FIFA-e,
