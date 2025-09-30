Danas ujutru hladno, tokom dana promenljivo oblačno

Duvaće slab vetar, na istoku i umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od četiri do devet stepeni, a najviša od 16 do 21 stepena.

U Beogradu će ujutru biti hladno a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab, severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od šest do osam stepeni, a najviša oko 17 stepeni.