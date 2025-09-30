Poljski ministar Šikorski: Ne isključujem mogućnost da Putin napadne NATO

Beta pre 3 sata

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski poručio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin "bio lud ako bi napao NATO", ali da "to što nije u stanju da osvoji ni Donbas" ne znači da ne može da napravi i sledeću katastrofalnu grešku poput napada na Ukrajinu - da napadne Alijansu.

"Putin je napao Ukrajinu na osnovu super optimističkih pretpostavki i gadno se prevario. Ali to što nije u stanju da pobedi Donbas, a kamoli NATO, ne znači da ne može da napravi još jednu katastrofalnu grešku", kazao je Šikorski Trećem kanalu javnog Poljskog radija.

Poljski ministar spoljnih poslova rekao je da se ne zna da li su sve učestaliji upadi ruskih borbenih aviona i dronova u vazdušni prostor članica NATO pokušaj Moskve da eskalira konflikt i proširi rat sa teritorije Ukrajine ili prosto provokacije iz Rusije i testiranje protivvazdušne odbrane zapadnih saveznika.

"Ne znamo koje su joj namere. Ali znamo šta već radi. Špijunira, zagađuje naš informativni prostor lažnim vestima i svojim narativom, koristi obaveštajne agencije, šalje podmetače požara, šalje eskadrone smrti da ubija novinare, begunce iz Rusije, gura izbeglice preko naše granice. To je takodje jedan od stepenika ne lestvici eskalacije", kazao je Šikorski.

Poljski ministar kazao je da sve to što radi Rusija, uključujući i upade vojnih aviona i dronova deluje na društva u zemljama NATO suprotno očekivanjima Putina da će recimo Poljaci sad tražiti da prestane pomoć Ukrajini jer Poljacima samima treba da se odbrane.

"Reakcije na sve to su potpuno suprotne. Znači ako nam Rusija preti onda treba pomoći onima koji sa njom uspešno ratuju. Znači Putin umesto da nas preplaši postiže sasvim suprotni efekat", rekao je šef poljske diplomatije.

Šikorski je naglasio da je Poljska spremna da obara ruske vojne avione i dronove u svom vazdušnom prostoru jer to je jedan od elemenata suvereniteta, da država kontroliše svoju teritoriju i ima u njoj monopol sile.

"Ukoliko nije u pitanju greška. Za obaranje postoje određene procedure", kazao je Šikorski.

Šef poljske diplomatije preneo je procenu ukrajinskih partnera da očekuju da bi rat sa Rusijom mogao da traje još oko tri godine.

"Putin i dalje smatra da pobeđuje. Ja mislim da greši i očigledno mu ne prikazuju pravu sliku. Ali to je tako kada je neko više od 20 godina autoritarni vođa. Oko sebe ima sve manje ljudi koji imaju hrabrosti da mu kažu istinu", rekao je Šikorski.

Ministar Šikorski je u intervjuu Poljskom radiju zaključio da još nismo došli do tačke da Putin shvati da nije u stanju da pobedi u tom ratu i da ga zato okonča.

Navrocki: Ne zatvara se Baltičko more na puku reč Zelenskog

Predsednik Poljske Karol Navrocki rekao je danas da je uznemiren zbog dronova koji poleću sa brodova na Baltičkom moru i ulaze u vazdušni prostor članica NATO, ali je odbio predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se Rusiji zatvori pristup Baltiku.

"Vidimo da je to nova oblast hibridnog rata koji Rusija vodi protiv država u regionu. To što se dešava sa flotom u senci i korišćenje brodova za operacije dronova sigurno izaziva uznemirenje. Naravno, čekamo analize, takve odluke ne donose se na osnovu izjave Zelenskog", kazao je Navrocki poljskom radiju ZET.

Rekao je da je preuranjeno za izjašnjavanje o toj ideji a upozorio je da bi takva odluka imala posledice i za privredu i društvo.

"Vojni scenario poslednje tri godine ne ide onako kako je (predsednik Rusije) Vladimir Putin zamislio. Rusija neće okončati ratna dejstva, ne znamo da li će se to razviti u napad na države NATO ali moramo za to da budemo spremni", kazao je Navrocki.

Dodao je da zastupa tezu da je priprema za rat garancija mira.

"Pet odsto BDP-a za oružane snage, za kupovinu najbolje opreme na celom svetu, ulaganje u poljskog vojnika i redova, kao i jačanje armije, dozvoliće nam da taj mir kupimo", rekao je Navrocki.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski povodom sve učestalijih incidenata s ruskim kao i nepoznatim dronovima nad članicama NATO oko Baltičkog mora optužio je Moskvu da koristi tzv. "flotu u senci", tankere i brodove pod zastavama drugih zemalja, da sa njih poleću ti dronovi.

"To je dodatni razlog da Baltičko more i druga, moraju da budu zatvorena za ruske tankere, u najmanju ruku za 'flotu u senci'. Računamo na odlučne korake SAD u vezi s tim", poručio je juče Zelenski na mreži Iks.

(Beta, 30.09.2025)