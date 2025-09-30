Proizvođač video-igara prodat za 55 milijardi dolara

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Proizvođač video-igara prodat za 55 milijardi dolara

Kompaniju Electronic Arts kupio konzorcijum

Kompanija Electronic Arts, proizvođač video-igara Madden NFL, The Sims i drugih popularnih naslova, postigla je dogovor o prodaji za 55 milijardi dolara. Konzorcijum kupaca uključuje Public Investment Fund (PIF) Saudijske Arabije, Silver Lake i Affinity Partners Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta predsednika SAD, Donalda Trampa (Trump). Smatra se da je ovo najveća otkupnina sa leveridžom u istoriji – gde je značajan deo kupovine finansiran pozajmljivanjem novca,
