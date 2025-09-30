Promet robe u trgovini na malo u avgustu viši za 6,6 odsto u tekućim cenama

Biznis.rs pre 55 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Promet robe u trgovini na malo u avgustu viši za 6,6 odsto u tekućim cenama

u odnosu na isti mesec 2024.

Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Srbiji u avgustu 2025. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, veći je u tekućim cenama za 6,6 odsto, a u stalnim cenama za 2,7 procenata. Ukoliko se uporede prvih osam meseci ove sa istim periodom prošle godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 5,7 odsto, a u stalnim cenama za 2,4 procenta, saopštio je Republički zavod za statistiku. Trgovina na malo hranom, pićima i
