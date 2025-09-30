U Srbiji u avgustu veći broj turista, ali manje noćenja

Ukupno 2,93 gostiju od početka godine

U Srbiji je u avgustu ove godine bilo 497.273 turista, što je 0,3 odsto više nego u istom mesecu 2024, a registrovano je 1,47 miliona noćenja, odnosno 0,2 odsto manje nego u avgustu prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS). Broj stranih gostiju bio je manji za 0,6 odsto (280.318) nego u avgustu 2024, dok je domaćih turista bilo 216.955, odnosno 1,5 odsto više nego u isto vreme prošle godine, navedeno je u saopštenju. Domaći turisti su u