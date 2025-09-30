Asmin čeka Aneli, a Terza želi Minu: Izbačeni Zadrugar otkriva sve tajne iz Bele kuće: "Gastoz je ništa" (video)

Izbačeni učesnik Elite 9 Vedran Poljak odmah po izlasku je za Blic progovorio o tajnama Bele kuće, te je otkrio šta misli o aktuelnim temama.

Naime, on tvrdi da Asmin nema strah od susreta sa sestrom Aneli Ahmić, Sitom Ahmić, te tvrdi da će njihov susret bili zanimljiv, dok takođe smatra da Terza može da osvoji Minu, ali samo ako nastavi da bude uporan. Vedran nam je na početku otkrio kako mu je izgledao boravak na imanju u Šimanovcima. - Preživeo sam nekako dve nedelje, bilo je dosta teško na početku i bilo je zanimljivo. Da sam duže ostao mislim da bi sve to bilo mnogo bolje. Iskreno, očekivao sam da