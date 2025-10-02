"Kad sam gladna Popijem vodu": Naša glumica izgleda kao avion u 42. godini, otkrila tajnu svoje dijete: Postoji i trik kojim mršavi

Jelena Gavrilović (42), poznata glumica, došla je na otvaranje jednog prestoničkog lokala.

Jelena je otkrila na koji način održava svoju savršenu liniju. Postoji i trik kojim se služi kada želi da smrša. - Uvek preskačem večeru. Uglavnom kad sam gladna popijem čašu vode i to tako ide. Šalim se. Jede se normalno u nekom razmaku od 4 sata za one koje žele da smršaju i nema večere posle 8 sati - rekla je i dodala: - Ja volim domaća jela, boranija, sataraš, grašak. Žena uvek mora biti dobra prvo u kuhinji, pa onda u svim ostalim aktivnostima. - Popijem po