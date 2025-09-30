"Majka je htela da polomi moju ženu": Sita Ahmić ne zna da joj je sin ušao u Elitu 9: "Patim se, teško živim"

Sin Site Ahmić novi je učesnik Elite 9, a po ulasku u Belu kuću je govorio o porodičnim odnosima.

Nerio je rekao da Sita ne zna da je on ušao u rijaliti. - Ušao sam da iznerviram majku. Svašta se dešavalo spolja, razne pretnje. Istinu je Asmin rekao da je Sita htela da polomi moju ženu i da se mešala za dete - rekao je Nerio dok je razgovarao sa Asminom. - Nemoj slučajno ko da ga dira za stolom sada kada bude govorio - rekao je Asmin i dodao da je porodica Neriu okrenula leđa. - Patim se sa ženom i detetom, ali takav je život. Teško je. Sa svima sam dobar sem