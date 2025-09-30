(Mapa) meteorolozi saglasni: Ova 3 dana su kritična Pašće puno kiše i snega, smrzavaćemo se, a od ovog dana u oktobru 25 stepeni!

Blic pre 27 minuta
(Mapa) meteorolozi saglasni: Ova 3 dana su kritična Pašće puno kiše i snega, smrzavaćemo se, a od ovog dana u oktobru 25…

U Srbiji će posle hladnog jutra u utorak biti promenjivo oblačno, u sredu uveče i tokom noći na zapadu, jugozapadu i u centralnim predelima padaće slaba kiša, dok će u četvrtak i petak padavine biti obilne i u brdsko – planinskim predelima na jugozapadu će preći u sneg i susnežicu. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u četvrtak tokom dana sneg padati i u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača na planinama na jugu. U većini mesta će

RHMZ najavljuje da ća narednih dana biti hladno, a od četvrtka do subote u brdsko-planinskim predelima sa snagom! U utorak će duvati slab, na istoku i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura vazduha će biti od 4 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen. U sredu ujutru će biti hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11
