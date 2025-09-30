(Mape) pašće više od pola metra snega: Poznato kada tačno stiže snažno zahlađenje u Srbiju: Temperatura ide u minus, biće obilnih padavina, a onda šokantan obrt

Narednih dana u Srbiji se biće hladnije sa obilnim padavinama, kišom u nižim i snegom u višim predelima. Očekuje se da se u brdsko – planinskim predelima formira snežni prekrivač od preko pola metra (na Kopaoniku) već na početku oktobra zbog čega se mnogi pitaju kakva zima je pred nama,a prema rečima profesora dr Aleksandra Valjarevića, “pojavila se zapadno ruska, odnosno, istočno atlanska oscilacija, što znači da će zima 2025/2026. biti hladnija od prethodne”.

-Verujem da će zima biti hladnija od prošle zimske sezone i to najviše januar i februar, pogotovo druga dekada januara. Samim tim ako bude hladnija zima možemo da očekujemo, sa dozom opreza, i malo više padavina – kaže Valjarević. Ivan Ristić, meteorolog objašnjava da smo već ušli u hladniji period, a jače zahlađenje sa snežnim padavinama očekuje od četvrtka i petka, 2. i 3. oktobra. Nakon toga će uslediti period stabilizacije i početak Miholjskog leta, dok se u