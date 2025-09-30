"Najvažnije da je general Pavković u Srbiji": Vučević: Pre 2012. smo kao vreće isporučivali sve i to na Vidovdan

"Najvažnije da je general Pavković u Srbiji": Vučević: Pre 2012. smo kao vreće isporučivali sve i to na Vidovdan

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je večeras da je najvažnije da je nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković general Nebojša Pavković u Srbiji i da je na ponos svih što su dva velika ratna komandanta vraćena u Srbiju.

"Tu smo pokazali odnos prema državi i ratnim saborcima i odgovornost prema budućim generacijama. Pre 2012. smo kao vreće isporučivali sve i to na Vidovdan... Što nije slučajno, kao i predsednika. Tako je poslata poruka da će svi završiti isto. Ljudi koji su branili državu, pa ih neodgovorna vlast isporuči, a ne vodi računa o njihovim porodicama, to je pogubno", rekao je Vučević gostujući na TV Informer. To je, dodao je, rađeno kao po pravilima iz krivičnog prava, a
Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Danas pre 6 sati
Da li je makedonski dogovor dobar primer za Srbiju?

Stefanović: Vlast nikad više neće moći nekoga da zove stranim plaćenikom i ubeđuje o lažima o Evropi

"Najvažnije da je general Pavković u Srbiji": Vučević: Pre 2012. smo kao vreće isporučivali sve i to na Vidovdan

Ministar pravde o Pavkoviću, Mladiću, Karadžiću: Država mora da pokaže da stoji iza tih ljudi

Vučić: Ponosan sam na poverenje koje Srbija i Kina grade

