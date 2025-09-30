Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

„Dobro došao kući, generale“, velikim crvenim slovima na belom platnu pisalo je u nedelju uveče na severnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“ u Beogradu, među najvatrenijim pristalicama Crvene zvezde.

Pred početak susreta crveno-belih i kragujevačkog Radničkog na beogradski aerodrom sleteo je avion Vlade Srbije u kojem je bio Nebojša Pavković, penzionisani general osuđen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) za ratne zločine na Kosovu. Presuda nije sprečila navijače da mu posvete transparent. Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Savezne Republike Jugoslavije i načelnik Generalštaba, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, a na zahtev