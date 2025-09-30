"Ponosan sam na poverenje koje gradimo": Vučić na prijemu povodom Nacionalnog dana Kine: "Nastavljamo zajedno" (foto)

Prijem povodom Nacionalnog dana Kine koji je organizovala Ambasada Kine u Beogradu održava se večeras u Hotelu Hajat, a svečanosti prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prijemu, pored Vučića, prisustvuju i predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. "Večeras smo sa radošću obeležili 76 godina od osnivanja NR Kine i 70 godina prijateljstva naših naroda. Hvala ambasadoru Li Mingu na iskrenom partnerstvu i toplom gostoprimstvu. Ponosan sam na poverenje koje gradimo kroz konkretne projekte i bliske veze među ljudima, uveren da Srbija i Kina nastavljaju zajedno, za mir, razvoj i bolji život
