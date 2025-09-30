Vučić: Ponosan sam na poverenje koje Srbija i Kina grade

Danas pre 5 sati  |  Beta
Vučić: Ponosan sam na poverenje koje Srbija i Kina grade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Beogradu da je ponosan na poverenje koje Srbija i Kina grade kroz konkretne projekte i bliske veze među ljudima.

Vučić, koji je večeras prisustvovao prijemu povodom Dana državnosti Kine, napisao je na Instagramu da je „uveren da Srbija i Kina nastavljaju zajedno, za mir, razvoj i bolji život građana“ dve zemlje. „Večeras smo sa radošću obeležili 76 godina od osnivanja Narodne Republike Kine i 70 godina prijateljstva naših naroda. Hvala ambasadoru Li Mingu na iskrenom partnerstvu i toplom gostoprimstvu. Ponosan sam na poverenje koje gradimo kroz konkretne projekte i bliske
