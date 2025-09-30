Predsednik Madagaskara raspušta vladu nakon protesta: "Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke koji su im dodeljeni"

Predsednik Madagaskara Andri Nirina Radžoelina izjavio je danas da raspušta vladu nakon protesta koje su predvodili mladi zbog nestanka vode i struje, u kojima je, prema navodima Ujedinjenih nacija, najmanje 22 osobe poginulo, a više od 100 je povređeno.

Inspirisani takozvanim protestima "generacije Z" u Keniji i Nepalu, trodnevne demonstracije koje su počele 25. septembra bile su najveće koje je ostrvska država u Indijskom okeanu videla godinama i najozbiljniji izazov sa kojim se Radžoelina suočio od ponovnog izbora za predsednika te zemlje 2023. godine, prenosi Rojters. - Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke koji su im dodeljeni - rekao je Radžoelina u televizijskom obraćanju.