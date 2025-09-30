Predsednik Madagaskara raspušta vladu nakon protesta: "Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke koji su im dodeljeni"

Blic pre 3 sata
Predsednik Madagaskara raspušta vladu nakon protesta: "Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke…

Predsednik Madagaskara Andri Nirina Radžoelina izjavio je danas da raspušta vladu nakon protesta koje su predvodili mladi zbog nestanka vode i struje, u kojima je, prema navodima Ujedinjenih nacija, najmanje 22 osobe poginulo, a više od 100 je povređeno.

Inspirisani takozvanim protestima "generacije Z" u Keniji i Nepalu, trodnevne demonstracije koje su počele 25. septembra bile su najveće koje je ostrvska država u Indijskom okeanu videla godinama i najozbiljniji izazov sa kojim se Radžoelina suočio od ponovnog izbora za predsednika te zemlje 2023. godine, prenosi Rojters. - Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke koji su im dodeljeni - rekao je Radžoelina u televizijskom obraćanju.
