Tri naselja u Rusiji bez struje: Ukrajinci pokrenuli masovni napad dronovima: Na udaru 5 oblasti, bukte požari

Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su masovni napad dronova u Volgogradskoj oblasti, a zbog pada dronova došlo je do prekida snabdevanja strujom u tri naselja u Svetlojarskom okrugu, izjavio je regionalni guverner Andrej Bočarov.

- Snage protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane odbile su masovni napad dronom na Volgogradsku oblast. Kao rezultat pada ostataka drona na granicu Volgograda, otkrivena su dva velika požara suve vegetacije, koje su vatrogasne snage brzo ugasile. Tri naselja u Svetlojarskom okrugu su ostala bez struje - izvestio je Bočarov, prema saopštenju pres službe regionalne administracije, prenosi TASS. On je dodao da nije bilo štete na zgradama niti žrtava. Ruski