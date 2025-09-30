„Ne isključujem mogućnost da Putin napadne NATO“: Poljski šef diplomatije o ruskom lideru

Danas pre 39 minuta  |  Beta
„Ne isključujem mogućnost da Putin napadne NATO“: Poljski šef diplomatije o ruskom lideru
Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski poručio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin „bio lud ako bi napao NATO“, ali da „to što nije u stanju da osvoji ni Donbas“ ne znači da ne može da napravi i sledeću katastrofalnu grešku poput napada na Ukrajinu – da napadne Alijansu. „Putin je napao Ukrajinu na osnovu super optimističkih pretpostavki i gadno se prevario. Ali to što nije u stanju da pobedi Donbas, a kamoli NATO, ne znači da ne može da napravi još
Vladimir Putin, NATO, Ukrajina, Rusija, Poljska

