„Ne isključujem mogućnost da Putin napadne NATO“: Poljski šef diplomatije o ruskom lideru

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski poručio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin „bio lud ako bi napao NATO“, ali da „to što nije u stanju da osvoji ni Donbas“ ne znači da ne može da napravi i sledeću katastrofalnu grešku poput napada na Ukrajinu – da napadne Alijansu. „Putin je napao Ukrajinu na osnovu super optimističkih pretpostavki i gadno se prevario. Ali to što nije u stanju da pobedi Donbas, a kamoli NATO, ne znači da ne može da napravi još