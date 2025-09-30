Predsednik Madagaskara pod pritskom protesta raspustio vladu

Predsednik Madagaskara Andri Radžoelina rekao je večeras preko televizije da raspušta celu vladu nakon višednevnih protesta u kojima je, prema podacima Ujedinjenih nacija, poginulo najmanje 22 ljudi.

Pre tri dana, pokret nazvan Generacija Z se mobilisao u ovoj velikoj ostrvskoj državi kraj Afrike u Indijskom okeanu i krenuo u masovne demonstracije. Pokret je nastalo iz frustracije neprekidnim nestašicama vode i struje i pretvorio se u otvoreni izazov vladi. Hiljade demonstranata i danas su se okupile u glavnom gradu Antananarivu. „U skladu sa članom 54 Ustava, odlučio sam da okončam funkcije premijera i vlade“, izjavio je predsednik Andri Radžoelina na