Predsednik Madagaskara pod pritskom protesta raspustio vladu

Danas pre 3 sata  |  Beta-AFP
Predsednik Madagaskara pod pritskom protesta raspustio vladu

Predsednik Madagaskara Andri Radžoelina rekao je večeras preko televizije da raspušta celu vladu nakon višednevnih protesta u kojima je, prema podacima Ujedinjenih nacija, poginulo najmanje 22 ljudi.

Pre tri dana, pokret nazvan Generacija Z se mobilisao u ovoj velikoj ostrvskoj državi kraj Afrike u Indijskom okeanu i krenuo u masovne demonstracije. Pokret je nastalo iz frustracije neprekidnim nestašicama vode i struje i pretvorio se u otvoreni izazov vladi. Hiljade demonstranata i danas su se okupile u glavnom gradu Antananarivu. „U skladu sa članom 54 Ustava, odlučio sam da okončam funkcije premijera i vlade“, izjavio je predsednik Andri Radžoelina na
Predsednik Madagaskara raspušta vladu nakon protesta: "Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke koji su im dodeljeni"

"Zaporoška nuklearna elektrana mora biti vraćena Ukrajini": Sibiha i Grosi razgovarali o pretnjama po nuklearnu bezbednost

Zelenski: Ukrajinska vojska oslobodila preko 174 kvadratna kilometra u Dobropilju

Iračanin osuđen na doživotni zatvor! Regrutovao borce za rat u Ukrajini!

Italijanski lekar u receptu naveo da je pacijent gej

Bler: Plan Bele kuće za okončanje rata u Gazi je smeo i inteligentan

