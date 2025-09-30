Rusija planira da regrutuje 135.000 ljudi za vojnu službu

Danas pre 13 sati  |  Beta-AFP
Rusija planira da regrutuje 135.000 ljudi za vojnu službu

Po dekretu kojeg je danas potpisao predsednik Vladimir Putin, Rusija će jesenas regrutovati 135.000 ljudi od 18 do 30 godina za obavezni vojni rok koji traje godinu dana.

Rusija je 2023. godine zakonom podigla starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 30 godina. Svake godine su dve kampanje regrutacije – u proleće i jesen. U jesen 2024. godine su regrutovane 133.000 ljudi, a proletos 160.000 ljudi. Od početka napada na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ruska vojska je tvrdila da regruti ne idu u rat, već da u Rusiji obavljaju redovne zadatke. U borbu u Ukrajini je počev od jeseni 2022. godine poslato više od 300.000 rezervista koji
Putin naredio regrutaciju 135.000 ljudi; Sikorski: Cilj ruskih dronova da nas testira bez izazivanja rata

RTS pre 24 minuta
Uživo naređena regrutacija 135.000 ljudi Grupa "Zapad" probija ukrajinsku odbranu

Alo pre 39 minuta
Skoro 10 godina Putin nije izdao ovakvo naređenje, čak ni kada je naredio napad na Ukrajinu: Šta je sledeće?

Telegraf pre 34 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Sikorski: Cilj ruskih dronova je bio da nas testira bez izazivanja rata; Putin naredio regrutaciju 135.000…

RTV pre 1 sat
Napad ukrajinskih dronova u Volgogradskoj oblasti, nestanak struje u tri naselja

RTV pre 1 sat
"Ovo je rat": Zelenski sa zemljama NATO kuje plan protiv Putina?! Panika u Evropi nakon misterioznih napada: Nemačka i…

Blic pre 8 sati
Vladimir PutinUkrajinaRusija

Pobeda proevropskih snaga na izborima u Moldaviji

BBC News pre 49 minuta
Veliki povratak Babiša?

Danas pre 24 minuta
Najmanje 19 poginulo, 13 nestalo u tajfunu Bualoi u Vijetnamu

RTV pre 29 minuta
Venecuela se priprema za vanredno stanje u slučaju napada SAD

RTV pre 14 minuta
Trampovi su udvostručili svoje bogatstvo: Koliko vredi Baron, a koliko ostali članovi

Danas pre 54 minuta