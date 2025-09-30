Rusija planira da regrutuje 135.000 ljudi za vojnu službu

Po dekretu kojeg je danas potpisao predsednik Vladimir Putin, Rusija će jesenas regrutovati 135.000 ljudi od 18 do 30 godina za obavezni vojni rok koji traje godinu dana.

Rusija je 2023. godine zakonom podigla starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 30 godina. Svake godine su dve kampanje regrutacije – u proleće i jesen. U jesen 2024. godine su regrutovane 133.000 ljudi, a proletos 160.000 ljudi. Od početka napada na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ruska vojska je tvrdila da regruti ne idu u rat, već da u Rusiji obavljaju redovne zadatke. U borbu u Ukrajini je počev od jeseni 2022. godine poslato više od 300.000 rezervista koji