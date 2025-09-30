Zvezda oslabljena putuje na megdan Portu, bez jednog od najboljih igrača do sredine oktobra

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai zbog povrede kolena neće igrati do sredine oktobra, saopštili su crveno-beli. – Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je vezni fudbaler naše ekipe Aleksandar Katai na utakmici protiv Seltika doživeo povredu i da neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću za predstojeće mečeve. Naime, Katai je na meču prvog kola Lige Evrope protiv škotske ekipe povredio koleno. Pred Zvezdinim Magikom je pauza