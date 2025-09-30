Upozorenje za Srbiju Moćan cikon prelazi preko Blkana, stiže nam nevreme

Krajem nedelje Srbiju očekuju obilni pljuskovi.

U Srbiju je stiglo hladno vreme krajem septembra, temperatura je drastično pala prethodnih dana i očekuje se nastavak takvog vremena i početkom oktobra. Prema vremenskoj prognozi specijalizovane meteorološke stranice "Hailz Srbija", krajem nedelje našoj zemlji prete obilni pljuskovi. Obilniji pljuskovi se očekuju u četvrtak 2, u petak 3. i u subotu 4. oktobra. Pašće u nekim delovima Srbije i do 100 litara kiše po metru kvadratnom. "Srbija će u četvrtak, petak i