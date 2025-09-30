Upozorenje za Srbiju Moćan cikon prelazi preko Blkana, stiže nam nevreme

Dnevnik pre 1 sat
Upozorenje za Srbiju Moćan cikon prelazi preko Blkana, stiže nam nevreme

Krajem nedelje Srbiju očekuju obilni pljuskovi.

U Srbiju je stiglo hladno vreme krajem septembra, temperatura je drastično pala prethodnih dana i očekuje se nastavak takvog vremena i početkom oktobra. Prema vremenskoj prognozi specijalizovane meteorološke stranice "Hailz Srbija", krajem nedelje našoj zemlji prete obilni pljuskovi. Obilniji pljuskovi se očekuju u četvrtak 2, u petak 3. i u subotu 4. oktobra. Pašće u nekim delovima Srbije i do 100 litara kiše po metru kvadratnom. "Srbija će u četvrtak, petak i
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 1. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 1. oktobar 2025.

RTS pre 51 minuta
RHMZ UPOZORENJE: obilna kiša i prvi sneg u Srbiji – Sremska Mitrovica hladnija, uglavnom suvo

RHMZ UPOZORENJE: obilna kiša i prvi sneg u Srbiji – Sremska Mitrovica hladnija, uglavnom suvo

Ozon pre 1 sat
"Srbija će biti natopljena kišom": Dramatično upozorenje na nevreme za početak oktobra

"Srbija će biti natopljena kišom": Dramatično upozorenje na nevreme za početak oktobra

Mondo pre 1 sat
Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana: Rhmz najavio gde će padati sneg narednih dana

Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana: Rhmz najavio gde će padati sneg narednih dana

Telegraf pre 1 sat
Srbiji prete bujične poplave zbog obilnih pljuskova: Nova prognoza Čubrila za početak oktobra

Srbiji prete bujične poplave zbog obilnih pljuskova: Nova prognoza Čubrila za početak oktobra

Mondo pre 2 sata
Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Alo pre 4 sati
Samo ovaj deo Srbije ostaće suv, pašće i sneg: Rhmz izdao novo upozorenje, očekuju nas jake padavine

Samo ovaj deo Srbije ostaće suv, pašće i sneg: Rhmz izdao novo upozorenje, očekuju nas jake padavine

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Drama u Urgentnom centru: Trojica mladića pravila haos u bolnici, a potom nasrnuli na policiju nožem i flašom!

Drama u Urgentnom centru: Trojica mladića pravila haos u bolnici, a potom nasrnuli na policiju nožem i flašom!

Blic pre 6 minuta
Beogradske elektrane: Probe daljinskog grejanja u sredu u Borči i na Voždovcu

Beogradske elektrane: Probe daljinskog grejanja u sredu u Borči i na Voždovcu

N1 Info pre 51 minuta
Beogradske elektrane: Probe daljinskog grejanja sutra i u Borči i na Voždovcu

Beogradske elektrane: Probe daljinskog grejanja sutra i u Borči i na Voždovcu

Novi magazin pre 1 sat
Vremenska prognoza 1. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 1. oktobar 2025.

RTS pre 51 minuta
Pripremite zalihe Ova beogradska opština biće bez vode

Pripremite zalihe Ova beogradska opština biće bez vode

Alo pre 47 minuta