Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Od danas do petog oktobra javna rasprava o budžetu grada Kragujevca

Gradsko veće grada Kragujevca je donelo zaključak kojim na javnu raspravu upućuje Nacrt odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2025.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2025. godinu, koji je istaknut na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, adresa www.kragujevac.ls.gov.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca, traje od danas do 5. oktobra, do 18.00 časova. Pozivaju se sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedinci da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2025. godinu, kao i da
