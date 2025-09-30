Ko je zet Suzane Mančić? Miroslav 23 godine stariji od Teodore: Uniformisano lice sa impozantnom biografijom (foto)

Starija ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić, izgovorila je sudbonosno "da" svom partneru Miroslavu Talijanu.

Svadbeno veselje trajalo je do kasno u noć, a mladenci su bili nikada veseliji. Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a 23 pune godine je stariji od svoje supruge Teodore. Nakon Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija. Miroslav je nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije. Doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji.