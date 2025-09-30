Zet Suzane Mančić bio u braku sa ćerkom generala! Svadba istog dana kada se Pavković vratio u Srbiju, voditeljka otkriva kako je bilo na svadbi

Dnevnik pre 4 sati
Zet Suzane Mančić bio u braku sa ćerkom generala! Svadba istog dana kada se Pavković vratio u Srbiju, voditeljka otkriva kako…

Novi zet Suzane Mančić, brigadni general Miroslav Talijan, je bio u braku sa ćerkom generala Nebojše Pavkovića, Marijom.

Brigadni general Miroslav Talijan, koji je nedavno oženio ćerku voditeljke Suzane Mančić, Teodoru Kunić je 23 godine stariji od nje. Teodra i Miroslav su napravili slavlje povodom venčanja, a voditeljka Suzana Mančić nije krila sreću zbog ćerke i njenog izabranika. Suzana o Nebojši Pavkoviću i svadbi Nakon što su se pojavile informacije da je sadašnji zet Suzane Mančić bio u braku sa ćerkom generala Nebojše Pavkovića i da je svadba obavljena isti dan kada se on
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Uhvatila bidermajer na sestrinoj svadbi s generalom: Ovako izgleda Natalija, mlađa ćerka Suzane Mančić (Foto)

Uhvatila bidermajer na sestrinoj svadbi s generalom: Ovako izgleda Natalija, mlađa ćerka Suzane Mančić (Foto)

Mondo pre 2 sata
Ovo je mlađa ćerka Suzane Mančić: Lepotu je nasledila od majke FOTO

Ovo je mlađa ćerka Suzane Mančić: Lepotu je nasledila od majke FOTO

Nova pre 4 sati
Ko je zet Suzane Mančić? Miroslav 23 godine stariji od Teodore: Uniformisano lice sa impozantnom biografijom (foto)

Ko je zet Suzane Mančić? Miroslav 23 godine stariji od Teodore: Uniformisano lice sa impozantnom biografijom (foto)

Kurir pre 4 sati
General bio sa ćerkom Nebojše Pavkovića? Oženio naslednicu Suzane Mančić, a sa Marijom Pavković dobio dvoje dece (Foto)

General bio sa ćerkom Nebojše Pavkovića? Oženio naslednicu Suzane Mančić, a sa Marijom Pavković dobio dvoje dece (Foto)

Mondo pre 5 sati
Zašto ni na jednoj fotki sa venčanja Suzanine ćerke nije bio i njen muž: Otkriveno da li je uopšte i bio na svadbi

Zašto ni na jednoj fotki sa venčanja Suzanine ćerke nije bio i njen muž: Otkriveno da li je uopšte i bio na svadbi

Mondo pre 4 sati
Suzana Mančić progovorila o suprugu: Evo zašto Simeona nema na fotografijama sa venčanja njene ćerke

Suzana Mančić progovorila o suprugu: Evo zašto Simeona nema na fotografijama sa venčanja njene ćerke

Blic pre 5 sati
Zet Suzane Mančić bio je u braku sa ćerkom generala Nebojše Pavkovića: Sada oženio 23 godina mlađu Teodoru, na venčanju…

Zet Suzane Mančić bio je u braku sa ćerkom generala Nebojše Pavkovića: Sada oženio 23 godina mlađu Teodoru, na venčanju ponosno nosio uniformu

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Suzana Mančić

Zabava, najnovije vesti »

Zvali je "mečka božana", a danas lude za njom: Popularna Srpkinja imala 90 kilograma, pa smršala 25: "i dalje imam traumu"

Zvali je "mečka božana", a danas lude za njom: Popularna Srpkinja imala 90 kilograma, pa smršala 25: "i dalje imam traumu"

Blic pre 13 minuta
"Da sam čekao poziv, bio bih gladan!" – Potresna ispovest čoveka koji je radio na crno da bi imao za hleb!

"Da sam čekao poziv, bio bih gladan!" – Potresna ispovest čoveka koji je radio na crno da bi imao za hleb!

Blic pre 33 minuta
(Video) Mirka Vasiljević pokazala kakva je kuvarica: Glumica zasukla rukave i za tri minuta pripremila jelo

(Video) Mirka Vasiljević pokazala kakva je kuvarica: Glumica zasukla rukave i za tri minuta pripremila jelo

Blic pre 28 minuta
Oženio ruskinju i obišao svet: Malik iz filma "Otac na službenom putu" nije postao glumac, ali je jako uspešan: Evo kako danas…

Oženio ruskinju i obišao svet: Malik iz filma "Otac na službenom putu" nije postao glumac, ali je jako uspešan: Evo kako danas izgleda

Blic pre 18 minuta
Dogovorila kupovinu auta onlajn pa prešla 160 km da ga preuzme: Ubrzo je na dogovorenom mestu doživela horor i ostala bez…

Dogovorila kupovinu auta onlajn pa prešla 160 km da ga preuzme: Ubrzo je na dogovorenom mestu doživela horor i ostala bez 7.000 evra

Blic pre 1 sat