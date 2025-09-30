"Potrošili su milione, a nemaju ništa od teritorije": Tramp osuo paljbu po Putinu, ne veruje da može da se izvuče

Nakon meseci neslaganja oko mirovnih pregovora, Bela kuća i pojedini kremaljski propagandisti složili su se barem u jednom, a to je da ruski rat u Ukrajini ne ide dobro za Moskvu. "Rusi se moraju probuditi i prihvatiti realnost.

Puno ljudi umire, a nemaju šta da pokažu zauzvrat", izjavio američki potpredsednik JD Vance. Nekoliko dana ranije predsednik Donald Tramp naglasio je kako je Rusija "potrošila milione i milione dolara na bombe, projektile, municiju i ljudske živote, a zauzvrat osvojila gotovo ništa teritorije". Prema podacima ukrajinske platforme Deep State, ruska vojska tokom juna, jula i avgusta zauzela je 1.548 km², ali je izgubila čak 94.810 ljudi, prosečno 1.030 dnevno. Iako