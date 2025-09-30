"Potrošili su milione, a nemaju ništa od teritorije": Tramp osuo paljbu po Putinu, ne veruje da može da se izvuče

Mondo pre 43 minuta  |  Mila Matović
"Potrošili su milione, a nemaju ništa od teritorije": Tramp osuo paljbu po Putinu, ne veruje da može da se izvuče

Nakon meseci neslaganja oko mirovnih pregovora, Bela kuća i pojedini kremaljski propagandisti složili su se barem u jednom, a to je da ruski rat u Ukrajini ne ide dobro za Moskvu. "Rusi se moraju probuditi i prihvatiti realnost.

Puno ljudi umire, a nemaju šta da pokažu zauzvrat", izjavio američki potpredsednik JD Vance. Nekoliko dana ranije predsednik Donald Tramp naglasio je kako je Rusija "potrošila milione i milione dolara na bombe, projektile, municiju i ljudske živote, a zauzvrat osvojila gotovo ništa teritorije". Prema podacima ukrajinske platforme Deep State, ruska vojska tokom juna, jula i avgusta zauzela je 1.548 km², ali je izgubila čak 94.810 ljudi, prosečno 1.030 dnevno. Iako
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Atentat na ruskog potpukovnika: Ukrajinski obaveštajci likvidirali oficira i još dva pripadnika Nacionalne garde (video)

Atentat na ruskog potpukovnika: Ukrajinski obaveštajci likvidirali oficira i još dva pripadnika Nacionalne garde (video)

Kurir pre 24 minuta
Eksplozije širom Ukrajine: Rusi žestoko udarili na Dnjepar i Harkov, Kijevom zavijaju sirene (video)

Eksplozije širom Ukrajine: Rusi žestoko udarili na Dnjepar i Harkov, Kijevom zavijaju sirene (video)

Kurir pre 24 minuta
Proglašena opasnost od balističkih raketa u Kijevu; Orban Tusku: Igrate opasnu igru sa životima miliona Evropljana

Proglašena opasnost od balističkih raketa u Kijevu; Orban Tusku: Igrate opasnu igru sa životima miliona Evropljana

RTS pre 38 minuta
Zaharova otkrila ko je obučavao Zelenskog Iznela sve metode!

Zaharova otkrila ko je obučavao Zelenskog Iznela sve metode!

Alo pre 3 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Kelog: Rusija nema pravo glasa o mogućem prisustvu NATO u Ukrajini, evropske zemlje NATO-a moraju preuzeti…

UKRAJINSKA KRIZA Kelog: Rusija nema pravo glasa o mogućem prisustvu NATO u Ukrajini, evropske zemlje NATO-a moraju preuzeti veće rizike

RTV pre 1 sat
Kit Kelog: Evropske zemlje NATO-a moraju preuzeti veće rizike sa Rusijom

Kit Kelog: Evropske zemlje NATO-a moraju preuzeti veće rizike sa Rusijom

Politika pre 1 sat
Krvavi udar na Kavkazu! Ukrajina pogađa Moskvu iznutra, snimak likvidacije ključnog oficira Nacionalne garde! (video)

Krvavi udar na Kavkazu! Ukrajina pogađa Moskvu iznutra, snimak likvidacije ključnog oficira Nacionalne garde! (video)

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaBela kućaRusijaDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Bivši predsednik Konga Žozef Kabila osuđen na smrt zbog izdaje

Bivši predsednik Konga Žozef Kabila osuđen na smrt zbog izdaje

Danas pre 4 minuta
SAD poslale opremu za borbu protiv dronova u Dansku za samit EU

SAD poslale opremu za borbu protiv dronova u Dansku za samit EU

Danas pre 49 minuta
Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Danas pre 1 sat
"Verovatno će doći do obustave vlade SAD": Tramp najavio da će se dogoditi nepovratne promene: "Biće to loše za njih"

"Verovatno će doći do obustave vlade SAD": Tramp najavio da će se dogoditi nepovratne promene: "Biće to loše za njih"

Blic pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za izazivanje eksplozije na gasovodu Severni tok

Uhapšen osumnjičeni za izazivanje eksplozije na gasovodu Severni tok

Danas pre 2 sata