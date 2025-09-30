Beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra

Nedeljnik pre 7 sati
Beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra
Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra, pod sloganom „Tvoja nova priča“ uz učešće više od 400 izlagača iz zemlje i inostranstva.Pomoćnik direktora Beogradskog sajma knjiga Aleksandar Ivković izjavio je da je ove godine počasni gost sajma Kipar, a da je za sledeći sajam Tunis potvrdio učešće. „Gost iz Kipra će izložiti knjige u Hali 2, on će predstaviti svoju tradiciju i kulturnu raznovrsnost. Porodični dan biće održan u
