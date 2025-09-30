Ko je Dušan Alimpijević, novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije?

Dušan Alimpijević važi za jednog od najperspektivnijih srpskih trenera, mada u dosadašnjem delu karijere nije osvojio nijedan klupski trofej.

Na mesto selektora reprezentacije Srbije dolazi posle dve uspešne sezone na klupi turskog Bešiktaša. Alimpijević je svoju karijeru gradio postepeno. Počeo je kao pomoćni trener u Novom Sadu i Vojvodini Srbijagas, da bi 2013. godine bio imenovan za glavnog trenera kluba iz Novog Sada. Samo jedan koš delio je tada Vojvodinu i Alimpijevića od istorijskog uspeha i plasmana u ABA ligu. Na klupu Crvene zvezde kao glavni trener seo je 2017. godine, kada je imao samo 31