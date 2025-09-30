Maduro spreman da proglasi vanredno stanje u slučaju agresije SAD

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro spreman je da proglasi vanredno stanje na celoj teritoriji u slučaju "agresije" Sjedinjenih Država koje su rasporedile ratne brodove u Karibima, objavila je u ponedeljak potpredsednica Delsi Rodrigez. "Predsednik je potpisao dekret o spoljnim smetnjama", rekla je Rodrigez tokom ceremonije s diplomatskim zajednicom. Ovaj dekret "daje posebna ovlašćenja šefu države da deluje u pitanjima odbrane i bezbednosti" ako se SAD "usude da