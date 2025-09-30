Beogradski sajam knjiga od 25. oktobra do 2. novembra: Počasni gost Kipar

Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra, pod sloganom "Tvoja nova priča" uz učešće više od 400 izlagača iz zemlje i inostranstva.

Pomoćnik direktora Beogradskog sajma knjiga Aleksandar Ivković izjavio je da je ove godine počasni gost sajma Kipar, a da je za sledeći sajam Tunis potvrdio učešće. "Gost iz Kipra će izložiti knjige u Hali 2, on će predstaviti svoju tradiciju i kulturnu raznovrsnost. Porodični dan biće održan u ponedeljak i utorak, 27. i 28. oktobra, tada će biti moguće da cela porodica sa jednom porodičnom ulaznicom poseti manifestaciju. Pored porodičnog dana, biće organizovan i