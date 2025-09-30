Beogradski sajam knjiga od 25. oktobra do 2. novembra: Počasni gost Kipar

Radio 021 pre 21 minuta  |  Beta
Beogradski sajam knjiga od 25. oktobra do 2. novembra: Počasni gost Kipar

Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra, pod sloganom "Tvoja nova priča" uz učešće više od 400 izlagača iz zemlje i inostranstva.

Pomoćnik direktora Beogradskog sajma knjiga Aleksandar Ivković izjavio je da je ove godine počasni gost sajma Kipar, a da je za sledeći sajam Tunis potvrdio učešće. "Gost iz Kipra će izložiti knjige u Hali 2, on će predstaviti svoju tradiciju i kulturnu raznovrsnost. Porodični dan biće održan u ponedeljak i utorak, 27. i 28. oktobra, tada će biti moguće da cela porodica sa jednom porodičnom ulaznicom poseti manifestaciju. Pored porodičnog dana, biće organizovan i
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

68. Međunarodni beogradski sajam knjiga od 25. oktobra do 2. novembra

68. Međunarodni beogradski sajam knjiga od 25. oktobra do 2. novembra

Vesti online pre 11 minuta
Selaković u Barseloni razgovarao sa ministarkom Kipra

Selaković u Barseloni razgovarao sa ministarkom Kipra

RTV pre 1 sat
Beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra

Beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra

Nedeljnik pre 2 sata
Hamović: U ovakvim okolnostima ne možemo učestvovati na Sajmu knjiga

Hamović: U ovakvim okolnostima ne možemo učestvovati na Sajmu knjiga

Danas pre 1 sat
"Tvoja nova priča": Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra

"Tvoja nova priča": Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra

Večernje novosti pre 1 sat
„Čestiti ljudi ne mogu biti 1. novembra na Sajmu knjiga“: „Clio“ neće učestvovati na 68. Sajmu, pridružuju se i drugi izdavači…

„Čestiti ljudi ne mogu biti 1. novembra na Sajmu knjiga“: „Clio“ neće učestvovati na 68. Sajmu, pridružuju se i drugi izdavači

Nova pre 2 sata
Najposećeniji dan na Sajmu knjiga „pada“ na godišnjicu nadstrešnice. Ovo je odgovor pomoćnika direktora Beogradskog sajma na…

Najposećeniji dan na Sajmu knjiga „pada“ na godišnjicu nadstrešnice. Ovo je odgovor pomoćnika direktora Beogradskog sajma na pitanje: Kako će izgledati taj dan

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sajam knjigaTunisKiparBeogradski sajam

Kultura, najnovije vesti »

INTERVJU ŠIROM: Borba za mir, ekologiju, prihvatanje različitosti i rad na suživotu uvek će goreti u srcima pojedinaca.

INTERVJU ŠIROM: Borba za mir, ekologiju, prihvatanje različitosti i rad na suživotu uvek će goreti u srcima pojedinaca.

Danas pre 36 minuta
Od otpada do umetnosti: Pionir apsajklinga Edi Ekete na Bijenalu mladih u Beogradu

Od otpada do umetnosti: Pionir apsajklinga Edi Ekete na Bijenalu mladih u Beogradu

Danas pre 31 minuta
Hteli su da je ukinu, ali mreža joj je pružila drugu šansu: Finlanu epizodu serije pratilo 80 miliona ljudi, postala kultni…

Hteli su da je ukinu, ali mreža joj je pružila drugu šansu: Finlanu epizodu serije pratilo 80 miliona ljudi, postala kultni klasik

Blic pre 36 minuta
Monika Beluči - glumica koju smatraju najlepšom ženom svih vremena

Monika Beluči - glumica koju smatraju najlepšom ženom svih vremena

N1 Info pre 21 minuta
Promocija debitantske zbirke pesama Vranjanke Ivane Stanković u utorak

Promocija debitantske zbirke pesama Vranjanke Ivane Stanković u utorak

Vranje news pre 36 minuta