Muškarac na Floridi pojeo sopstvene paunove iz inata - samo da ih komšinica ne bi hranila

Muškarac (61) iz Hadsona na obali Meksičkog zaliva na Floridi optužen je za okrutnost prema životinjama, nakon što je ubio, skuvao i pojeo svoja dva pauna.

On je paune pojeo zbog spora sa komšinicom kojoj je želeo da zabrani da ih hrani, saopštila je kancelarija šerifa okruga Pasko. On je uhapšen prošle nedelje po optužbi za tešku okrutnost prema životinjama trećeg stepena, navodi se u saopštenju. Prema izjavi uhapšenog muškarca, koju je dao istražiteljima, on je ubio dva pauna jer je njegova komšinica nastavila da ih hrani, iako joj je napisao pismo u kome joj je rekao da će nastaviti da ubija svoje kućne paunove