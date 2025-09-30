Muškarac na Floridi pojeo sopstvene paunove iz inata - samo da ih komšinica ne bi hranila

Radio 021 pre 50 minuta  |  Tanjug
Muškarac na Floridi pojeo sopstvene paunove iz inata - samo da ih komšinica ne bi hranila

Muškarac (61) iz Hadsona na obali Meksičkog zaliva na Floridi optužen je za okrutnost prema životinjama, nakon što je ubio, skuvao i pojeo svoja dva pauna.

On je paune pojeo zbog spora sa komšinicom kojoj je želeo da zabrani da ih hrani, saopštila je kancelarija šerifa okruga Pasko. On je uhapšen prošle nedelje po optužbi za tešku okrutnost prema životinjama trećeg stepena, navodi se u saopštenju. Prema izjavi uhapšenog muškarca, koju je dao istražiteljima, on je ubio dva pauna jer je njegova komšinica nastavila da ih hrani, iako joj je napisao pismo u kome joj je rekao da će nastaviti da ubija svoje kućne paunove
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ubio, skuvao i pojeo svoja dva pauna! Muškarac uhapšen zbog teške okrutnosti prema životinjama na Floridi

Ubio, skuvao i pojeo svoja dva pauna! Muškarac uhapšen zbog teške okrutnosti prema životinjama na Floridi

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Muškarac na Floridi pojeo sopstvene paunove iz inata - samo da ih komšinica ne bi hranila

Muškarac na Floridi pojeo sopstvene paunove iz inata - samo da ih komšinica ne bi hranila

Radio 021 pre 50 minuta
Stiv Džobs je imao trik za prepoznavanje najinteligentnijih ljudi: Kad čujete njegov pristup odmah ćete ga primeniti

Stiv Džobs je imao trik za prepoznavanje najinteligentnijih ljudi: Kad čujete njegov pristup odmah ćete ga primeniti

Kurir pre 50 minuta
Kuma joj na venčanju u koverti stavila samo 50 evra - ubrzo je mlada saznala šta stoji iza takve odluke: "Više ništa neće biti…

Kuma joj na venčanju u koverti stavila samo 50 evra - ubrzo je mlada saznala šta stoji iza takve odluke: "Više ništa neće biti isto"

Blic pre 40 minuta
Grudi joj jedva stale u gornji deo kupaćeg: Ena Čolić pokazala zmijsko telo na Kipru: Provocira na stenama, dok je talasi…

Grudi joj jedva stale u gornji deo kupaćeg: Ena Čolić pokazala zmijsko telo na Kipru: Provocira na stenama, dok je talasi zapljuskuju i svima padaju vilice

Blic pre 50 minuta
Ovo je prvi muž suzane Mančić: Sa njim ima ćerke Teodoru i Nataliju: "Govorio mi je da me niko ne bi hteo da se za njega nisam…

Ovo je prvi muž suzane Mančić: Sa njim ima ćerke Teodoru i Nataliju: "Govorio mi je da me niko ne bi hteo da se za njega nisam Udala"

Blic pre 10 minuta