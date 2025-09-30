Posle hladnog jutra, oblačno ali suvo - temperatura do 21 stepen

Ujutru će biti hladno vreme, a tokom dana očekuje se promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a najviša do 21.

Uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u centralnim krajevima, ponegde se očekuje slaba kiša. Duvaće slab vetar, na istoku i umeren severozapadni. Najniža temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen. U Beogradu će ujutro biti hladno. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar, severozapadni. Najniža temperatura biće od 6 do 8 stepeni, a najviša oko 17 stepeni. Prognoza za