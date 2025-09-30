Magla usporava vožnju širom Srbije, kamioni tri sata čekaju na Batrovcima i Šidu

Magla će danas usporiti vožnju na glavnim putnim pravcima pored Kolubare, Ljiga, Požege, Jagodine, Aleksinca i Vranja, kao i na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Magle će biti i na pojedinim deonicama puteva u Sremu i Bačkoj, pored reka i u kotlinama. AMSS upozorava vozače na povremeno mokre kolovoze usled magle i slabe kiše. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju oko tri sata.