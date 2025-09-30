Jutarnji špic u Beogradu: Saobraćaj usporen u ovim delovima grada (foto)

Kurir pre 46 minuta
Jutarnji špic je trenutno usporio Beograđane, a najkritičnije je na Gazeli i kod Autokomande.

Na Gazeli se formirala kolona vozila u smeru ka gradu, a sa druge strane, Brankov i Pančevački most su prohodni za saobraćaj i nema veće gužve. Vozila se sporije kreću i ka centru grada, saobraćaj je pojačan i na Slaviji, ali za sada nema većih problema. Magla će danas usporiti vožnju na glavnim putnim pravcima pored Kolubare, Ljiga, Požege, Jagodine, Aleksinca i Vranja, kao i na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, saopštio je Auto moto savez Srbije (
Ključne reči

NišVranjePirotKoridor 10JagodinaKolubaraAleksinacbeograd

